Questa "recensione" più che altro si tratta di una richiesta di informazioni. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di WELL SHALL GO TO TOWN dell'immenso David Bowie e il perché sia stata inserita solo nella ristampa di Hours del 2004. Trovo che questa canzone sia un mix meraviglioso di melodie, voce, chitarre e cupezza. L'industria discografica spesso e giustamente, per il vil denaro, compie degli scempi inenarrabili e stavolta anche il Duca bianco ci ha messo del suo non dando a Well Shall Go To Town il giusto risalto. Per gli appassionati del genere è giusto sapere che questo brano è stato il motivo di rottura tra Bowie e il chitarrista Reeves Gabrels; quest'ultimo quando non la vide inclusa in Hours del 1999 volse le spalle a Bowie e le loro carriere si separarono. Rolling Stones Italia l'ha inserita tra i 10 tesori nascosti di Bowie. Se non l'avete mai sentita vi consiglio di farlo.

https://www.youtube.com/watch?v=jnZ7ykVEClY