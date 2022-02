Metti un bel martello dopo un intro orientaleggiante… Mettici una gnocca al mixer… Mettici dietro le vele di Scampia…e scopri Deborah de Luca che celebra la sua terra!

Si, lo so lo so che è “roba da giovani”, che è commerciale, che guadagna troppo (a Londra 150 euro), che ormai di donne DJ ne abbiamo a carrette, che la De Witte e la Lens pompano di più, ma Deborah è Deborah… sensuale, precisa, vissuta, “donna” con quel bel piglio maschile che ti fa venire voglia di sbaciucchiartela tutta…

Vuoi per il figlio ventenne o vuoi per la ventenne che sempre sarà in me, se ho bisogno di carica mi metto la Deborah e ballo, eccome se ballo!

Dove siamo finiti noi discotecari degli anni ’80 e ’90?

Siamo tutti bolsi dietro ad una scrivania con figli adolescenti e problematici, colleghi serpenti, pandemia e mutuo, green pass, mascherina e quanto ne segue?

In questi anni grazie a colleghi più giovani ho scoperto questo mondo fatto di DJ SET ad altissimo livello.

Come posso dire a mio figlio di non andare al TOMORROWLAND quando io partirei seduta stante??? Forse qualcosa nella mia maturazione non ha funzionato come dovrebbe ma sono le gambe che non riescono a stare ferme.

Non so quando potrò partecipare ad un bel Dj set ma nel frattempo volevo porre l’accento su questo mondo di “nicchia” che sembra non avere molto successo fra i debaserioti.

Peace and Love