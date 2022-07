Deerhunter - Halcyon Digest - 2010

Perchè recensire un disco del 2010? Per giunta un disco Shoegaze-noise-dream pop al tempo del K-Pop e dell'Hyperpop...

Per un discorso di carattere generale. Meglio un disco palloso con 1/2 gemme scintillanti o un album meno sperimentale ma dall'ispirazione coerente dalla prima all'ultima nota?

Dei Deerhunter dell'inquietante Bradford Cox, conoscevo solo Microcastle del 2008. A mio giudizio un disco che promette e poi delude: ad esempio le prime 4 canzoni sono piccoli capolavori pop mentre poi tutto diventa discontinuo nella esposizione di un sound noise-psych-ambient che lascia il tempo che trova .

Stamattina alle 6.30 l'anticiclone dell'estate italiana più calda di sempre, ha acceso tutte le cicale e il loro frinire psichedelico. Ho avviato Spotify, messo nella ricerca This is Deerhunter...ed ecco che dopo la conosciuta da Cover Me sono stato spiaggiato a Desire Lines...

...Che pezzo ragazzi. Sarà anche arrivato fuori tempo massimo ma io ci trovo la stessa radice da cui presero forma i Joy Division e il post punk.

Il resto di Halcyon Digest lo lascio a voi e non può deludere chi ama le sonorità dei Byrds e del miglior Barrett, o il minimalismo alla Brian Eno e perfino il pop elettrico dei R.E.M.

In definitiva un album riuscitissimo in non c'è nessuna canzone che non fareste ascoltare alla vostra fidanzata...

Torno alla domanda iniziale: meglio un album inascoltabile con due episodi di eccellenza assoluta o un disco dalla qualità compositiva buona e costante???