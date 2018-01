Parecchie delle caratteristiche che cerco nei dischi indipendenti, soprattutto di ragazzi giovanissimi, le ho ritrovate in questo lavoro d’esordio dei pesaro/fanesi Del Norte.

Il trio presenta un E.P. freschissimo, intelligente ma anche furbo e deciso, debitore in larga parte agli anni ‘90 dei Sonic Youth meno rumorosi, dei Dinosaur Jr e dei Motorpsycho poco casinari ma parecchio ansiosi, degli Smashing Pumpkins e chissà chi altri, ma con tanto gusto e personalità.

Il dischetto scorre via che è una bellezza, 6 tracce d’una grande goduria di cui almeno 3 singoli da far urlare e zero, dico zero, filler; come ad ascoltare un live, come se in sala prove colleghi gli strumenti, metti “rec” sul registratore e via andare, senza pensarci poi troppo.

Non vedo l’ora di sentirli tra 10 anni, quando saranno meno ragazzi e più uomini ed affronteranno questo genere con la giusta maturità.

Nella mia testa echeggia solo una parola: osate, osate, osate.

Osate con altri strumenti, osate con arrangiamenti, osate con la durata delle canzoni, osate con le melodie, non fermatevi alla canzone che funziona in trio (non che ci sia qualcosa di male, per carità) ma andate oltre, di stoffa ce n’è e di bisogno pure.

Da qualche parte bisognerà pur partire, ma farlo con bombe come “Chun-Li”, “Pa Pa Pa” e la bellissima “Faceless” non è che sia poco.

Tracklist:

01. Chun-Li

02. Faceless

03. Old Boy

04. On the Basement

05. Pa Pa Pa!

06. Space Coyote

LINE UP:

Gianfranco Gabbani: chitarra voce

Luca Follega: basso

Gianluca Fucci: batteria

Contatti: https://www.facebook.com/delnorteband/