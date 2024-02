Nel cuore oscuro di questa creazione musicale risiede una vertiginosa e inquietante epopea sonora che si dispiega come un labirinto della mente umana. "The Sacrilege of Fatal Arms" dei Devil Doll è una sinfonia di follia e terrore, una composizione che osa sfidare i confini del convenzionale, immergendo l'ascoltatore in un abisso di orrore e fascino. Attraverso un'unica traccia che serpeggia come un serpente nell'oscurità, il disco rivela le sue profonde radici nel terreno fertile dell'ignoto. Le note scaturiscono come richiami ancestrali, evocando immagini di antichi culti e rituali oscuri. L'uso di elementi come gli organi delle chiese, i violini strazianti, il pianoforte solenne e le fisarmoniche ossessionanti crea un'atmosfera densa di tensione e mistero, mentre i cori religiosi aggiungono un senso di sacralità distorta. Ma ciò che rende davvero straordinario questo album è l'interpretazione vocale di Mr. Doctor che oscilla tra l'estremo e il disturbante, evocando immagini di disordine mentale e disperazione. L'aggiunta della chitarra contribuisce a creare un contrasto potente e dinamico, aggiungendo un tocco di aggressività quando necessario. L'ascoltatore è condotto lungo un sentiero tortuoso, dove le ombre danzano con la sinistra allegria di un sogno malato. La musica stessa è una cacofonia di suoni distorti e dissonanti, che risuonano come le voci di entità nascoste dietro veli di tempo e spazio. Ma è nella reazione della folla che l'orrore raggiunge il suo apice. Prima del sinistro discorso che echeggia le parole di un demagogo dimenticato, si avverte un'energia sinistra che permea l'aria, come se le stesse pareti avessero orecchie e volessero inghiottire il suono che risuona dentro di esse. Le reminiscenze di un passato oscuro emergono come spettri dall'ombra (come l'acclamazione all'inizio di papa Pacelli), e nel fragore della musica si avverte l'eco delle follie umane passate, con le figure sinistre di Mussolini e Hitler che si materializzano nelle menti degli ascoltatori, come ricordi di orrore che non possono essere cancellati. In definitiva, The Sacrilege of Fatal Arms è molto più di un semplice album musicale; è un viaggio nell'abisso dell'ignoto, un'esperienza che lascia un'impronta indelebile nella mente di chiunque abbia il coraggio di affrontarla. Un capolavoro dell'orrore sonoro, destinato a restare nella memoria dell'umanità come un monito delle tenebre che risiedono dentro di noi. Se amate gli Jacula e gli Antonius Rex sottolineo che qui siamo su livelli artistici molto superiori.