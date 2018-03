Che dire, credo che non ci sia nessuno che si ricordi del film della Disney chiamato Hercules, dico bene? Quello che ha la solita formula di protagonista di gran fama, amante del protagonista affascinante, cattivo di turno carismatico, canzoni che ti si ficcano nella testa in eterno, storia fantastica, e divertimento assicurato?

Bueno, questo film che sto recensendo non ha NULLA a che fare col capolavoro della Disney stessa.

Ma proprio un caxxo.

Esatto, perché Hercules il Figlio degli Dei appartiene alla Dingo Pictures, casa tedesca nata nel 1993 che (non credo ci sia bisogno di dirlo) è autrice di palesi copie (e anche lezze e unte) di film d'animazioni della Disney (e anche alcuni della Dreamworks).

Andiamo con ordine e partiamo con la trama...

Nella scena iniziale, nel Monte Olimpo, vediamo gli dei Zeus (copia sputata di Heihachi Mishima di Tekken), Europa, Afrodite, Era (madre di tutti gli dei, resa bellissima), Dioniso (vecchio e flaccidissimo) e Orfeo (quanto sei bello). Zeus decide di far entrare un viso nuovo, sotto pressione dei suoi amici dei (tranne Era). Tutti tranne Era votano per Zeus, figlia di Alcmena, mentre Era decide di far nascere prima Aristide, figlio di Diana (a sua volta figlia di Perseo). Era fa in modo che Aristide venga al mondo per primo. 16 anni dopo, Ercole e il suo amico Iolao vengono raggiunti da Zeus, che gli propone le DIECI prove da superare (come nel mito, eh?). I due mortali si dirigono a Tebe, ed Ercole batte prima il Leone di Neme-emh, di Tebe, poi l'Idra, SERPE A CINQUE TESTE (distratta da un topo da parte di Iolao), e infine il centauro Nesso in una battaglia epica di proporzioni che Dragon Ball fammi spazio. Tebe già considera Ercole come il loro eroe, e accetta la quarta prova: catturare Cerbero vivo e trascinarlo dall'Ade... alias un cucciolo, che farlo gigante e a tre teste era troppo mainstream. Ma Ercole e Iolao sentono per caso parlare di ribellione capeggiata da Ade, che guida grifoni, ciclopi e centauri! (Un accenno di trama! Sono quasi commosso!!!). E ovviamente, dopo una battaglia epica come sempre, Ercole salva l'Olimpo e la Grecia, ma Ercole, invece che semplicemente accettare la sua condizione da dio, va da Andromeda e Iolao, e i tre se ne vanno affancuore a cavallo di tre centauri. BEST ENDING EVAH.

Penso che le uniche cose di cui io posso occuparmi ormai siano la trama e il doppiaggio: direi infatti che l'unica cosa che potrebbe salvare questo film sia il doppiaggio (certo, non troppo buono, nessun doppiatore che abbia riconosciuto, ma nulla di tragico), e ci va bene così. Bello comunque il fatto che abbiano indetto a Ercole dieci fatiche da superare, mentre ne hanno fatto soltanto quattro. PERFETTO.

Bueno, considerato tutto questo, tutti voi pensereste: CHE MINCHIA HO GUARDATO?!? QUESTO È IL PEGGIOR FILM D'ANIMAZIONE MAI CREATO NELLA STORIA!!!

E vi do ragione: non ha trama degna di nota, è squallido, non ti insegna a nulla, ti rovina il fegato e ti invoglia a ficcare due dita in bocca e vomitare tutto quello che hai mangiato in un'intera settimana...

...ma è questo il bello di pattume come la Dingo Pictures.

Voto 1, perchè voglio fare il generoso con questo film, che, grazie al cielo, ha un doppiaggio sufficiente, anche per gli standard della Dingo Pictures. Non aspettatevi, però, che questo film vada preso sul serio, eh?