Un altro disco all'attivo e poco altro; purtroppo dimenticati in fretta, troppa fretta...ANVIL CHANDELIER...

Ossessione (in)pura l'ascolto di pezzi come "Cascade"; ma qualsiasi altro titolo da me scelto varrebbe la medesima cosa, il medesimo disturbante effetto.

Prendono a calci in faccia l'Hardcore di scuola newyorchese; e ti catapultano verso lo Sludge dei Crowbar.

Diablerie è l'esordio sulla lunga distanza: nove brani per 27 minuti. Frastuono e disordine totale.

