Ho un esercito di 12 scimmie. Gli taglio i pollici e ho 24 pollici. Mi ci faccio un subwoofer. 24" di cono e saluti al Cono gelato. Me lo metto sotto il culo e metto Raskit e addio.

Cosa ti aspetti nel 2017 da uno che ha fatto il grime e quindi ha fatto la trap prima di te? Con i drop di oggi e niente da dire se non che lui ha fatto la trap prima di te?

Il flow a manate veloci e le rime facili facili, ok. Il garage di Londra, il charleston tagliato come bisogna, certo. Ma soprattutto i bassi. Tipo: prendi la metà bella di DNA, applica a un intero disco.

Migliori bassi prepotenti dell'hip-hop 2017 award goes to Dizzee Rascal for Raskit.