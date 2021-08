Questo romanzo americano, in originale “The Body Artist” sembrebbe assai scarno di contenuti come lo è di pagine, nell'edizione tascabile Einaudi consta di sole 102 pagine, sì parrebbe vista la trama, una coppia appena sposata, lui, Rey, un anziano regista cinematografico, lei, Lauren, una danzatrice coreografa, affittano una vecchia casa nel Maine poco distante dal mare, per pochi mesi dove rilassarsi, all'inizio vengono raccontati i pochi momenti vissuti al risveglio facendo colazione con dovizia di pensieri e particolari poi c'è uno stacco improvviso dove si apprende che lui tornato a New York nell'appartamento dell'ex moglie si suicida sparandosi una rivoltellata in testa, non se ne saprà il motivo ne vengono trovati biglietti d'addio.

La storia procede molto lentamente nella casa del Maine dove lei preferisce continuare ad abitarci fino a fine contratto, DeLillo ci fa immergere in un vortice di pensieri attraverso la mente di lei che sprofonda in un paesaggio quasi abitato da fantasmi di cui uno, Mr Tuttle, appare come reale, e da ricordi che si susseguono facendoci precipitare in assenze e presenze nel reale quotidiano.

Nel frattempo lei riesce attraverso piccoli fatti che capitano nella città marina a costruire una coreografia che rappresenterà a teatro con dubbio successo di pubblico ma che descrive ampiamente il suo ultimo vissuto, fantasmi compresi.

Non è un libro scorrevole poiché ci obbliga a riflettere quasi ad ogni paragrafo su ciò che succede e che non succede (quasi in maniera soporifera o sognante), diventando un viaggio interiore.

Ci sono alcune frasi o pezzi di esse che ho sottolineato nel mio Kindle e un termine che prima non conoscevo, che copio qui subito:

Ecco il termine (per me nuovo) che ho imparato è “cessa” e non si tratta del verbo cessare e nemmeno della moglie del cesso bensì come recita Lo Zingarelli Vocabolario della Lingua Italiana: sostantivo femminile - Striscia di terreno, priva di vegetazione, lasciata nel bosco per arginare gli incendi.