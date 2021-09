Fate la vostra scelta.

E' uscito "Choice". Era già uscito. E' uscito di nuovo. Ascoltalo, se vuoi, se hai tempo, se ti va.

"Choice" è la scelta, spesso è quella sbagliata. Oppure è quella scelta che fa del male a qualcuno, che andrebbe ponderata, calcolata si, ma pensando anche alle conseguenze. Spesso le conseguenze non si conoscono, non le si vedono, ce ne freghiamo. Questo brano arriva dopo "Tell me the truth" e in qualche modo regala la verità , cruda, diretta, con quel sax che ti picchia sul petto e i battiti sordi che 'vibrano male'. #Chisselincula la scelta giusta...

Ah, la storia della musica di DRE dagli inizi all'ultimo periodo... tipo più o meno, almeno nel panorama musicale (oltre a fare musica fa altro):

NESSUNO MERITA VIOLENZE.

Le mie prime tracks sono state scritte in un periodo in cui ho percorso un viaggio lisergico e onirico.

Ho vissuto così da "Rabbit" ad "Invaders", passando da "Killer" a "Club", spaziando in un vuoto cosmico fino ad atterrare in un locale fumoso dove il sound è musica illegale.

Da "Are you ready for this" le cose sono cambiate. Ho scritto brani come "Gimme Some Lovin'", "Tell Me the truth" e "Choice" durante un lungo periodo di violenze psicologiche, fisiche, sessuali, morali, biologiche ed esistenziali subite per anni da una narcisista maligna affetta da disturbo bordeline di personalità .

Continuo a produrre brani che vedranno la luce, nati nel buio.