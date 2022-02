Ammicissimi cari, tra poco ci stassero gli Oscàr!!!!!! Stassi tutto agitato per PAOLONE NOSTRO e per il suo super film. Uagliò, avessi da sapere che tutta Napule tifasse pettè.!!!!!!!!

Io e Carmela e pure Afredo e anche Santa con pure Franca e Virginia pregassimo che vincessi!!! Siccome me piacesse i' o' cinema a bberè e' film, votassi i film degli Oscàr di chist'anno, così capissimo se PAOLONE NOSTRO potesse farcela (ma agg cred 'e sì.... lo sperassi... tanto,,.)

A' listà dei miglior film:

drive my car - nun l'agg vist

don’t look up - nun l'agg vist

i segni del cuore - nun l'agg vist

licorice pizza - nun l'agg vist, ma si c'e' a' pizza già me piacesse assaj 😋

dune - nun l'agg vist

west side story - nun l'agg vist

il potere del cane - nun l'agg vist

belfast - l'agg vist! bellissimo!!!!!!! (.... stassi scherzando, nun l'agg vist 😂😂)

una famiglia vincente - nun l'agg vist

la fiera delle illusioni - nun l'agg vist

è stata la mano di Dio - incredbile film che mi emoziona moltissimo, bellissimo, Paolone tu si 'na creatura che aggià da preservare, anima nobbile VOTO: DIECI

Per o' premio o' migliore attore agg visto che non ci stasse tra i candidati il nostro... ma per me si' sempre tu: TONI SERVILLO, un napoletano vero e fiero! O' migliore attore che dio creasse (stasse la mano di Dio d'altronde hahaha)

Ciao guagliuncè!