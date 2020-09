Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

"Poponda Rockedelica" altresi' etichettabile come"Rockonda Popedelica". neologismi che per gli appassionati anglofili si tradurrebbero in musica pop/wave/rock. Un disco di musica Pop gradevole fatto di onde elettroacustiche, increspato da flutti "psichedelici" e sciabordii di risacca su 80's rock, con ventate eterogenee di brezza o scirocco ! il tutto cantato senza urlare,con interessanti e godibili liriche orecchiabili il lingua italica.

E. et S.

E.et S. ESSE et SUPERESSE

