Ci ho messo praticamente un anno, per vedere One Piece (ovviamente ho visto One pAce). Perché dicevo: "sembra un'ammerda per bambini" , e ricevevo "eh no devi entrarci dentro".

Quindi, visto. Al 75%. Dopo gear 3 dai, s'è un'ammerda è un'ammerda, non c'è bisogno di arrivare a Gear 6.

Sintesi: Cartone Animato Occidentale per Bambini.

Occidentale, nel senso offensivo. Quello proprio offensivo, tipo La Pimpa. Quello infimo e degradante, tipo i Gormiti.

Per bambini, nel senso che siete una massa di gaggi. MA, GAGGI PERÒ.

Blood The Last Vampire, Berserk, Metal Skin Panic, Ninja Scroll, SAM GRANDISSIMO FIGLIO DIBAGASSA DEL WEST (dafaqing Goat guys, DAFAQING GOAT), Basilisk, Vampire Hunter D, Il Volo Delle Lucciole, Elfen Lied, Corpse Party, Genocybers, Shigurui, Death Frenzy, Crying Freeman, Midnight Eye Goku, Golgo 13 the Professional, Angel Cop, Baoh the Visitor, Apocalypse Zero, Wicked City, Gunbuster, ma pure quelli nuovi tipo Inuyashiki o Goblin Slayer.

Anche quella valanga di massi sui coglioni che era Dolce Remí, porco cane, aveva più Palle di STAMMERDA.

Non, succede, NIENTE.

Non, piangi, MAI.

NON, MUORE, N E S S U N O.

Che va benissimo eh, ma ditelo però, chiaro: MI PIACCIONO I CARTONI PER BAMBINI, SOPRATTUTTO QUELLI DI NICKELODEON.

Non è che andate in giro a dire che guardate anime Giapponesi per adulti, massa di checche con i tubi di smarties nel culo. Ma dove, ma quando, ma in quale maniera sta cosa è paragonabile anche a - per prenderne uno per Bambini anni 80 - Forza Sugar?

Quattro mesi, maledetti adoratori di C'è Posta Per Te. Almeno in Remí, il nonno Moriva. E ti faceva male. In Jujutsu Kaisen (se no dite "eh solo quelli vecchi", quando pure di nuovi ne ho visto più di voi) , quando muore Nanami, ti fa male perché questo sono gli Anime: FANNO MALE, DEVI PIANGERE. Jiraya? HITACHI? EH? One Piece VS Naruto? 😂😂😂

E poi diciamolo tutti in coro: MA CHE DISEGNI DIMMERDA, ODA: MAVAFFANCULO, IMPARA.

Ma soprattutto vaffanculo a voi, che lo spacciate per qualcosa comparabile ai mostri sacri.

Non avete capito che Dragonball, nel 1988 su Telemontecarlo, per noi bambini del tempo... Era un comico. Non uno Shonen, un comico.

Adesso salta fuori che Dragonball è il GOAT (😂😂😂😂😂😂😂) e One Piece gli è dietro.

Ma l'avete mai visto uno Shonen, massa di ignoranti cresciuti con Ben 10? EVIDENTEMENTE, NO.

E mi fate tanta pena, tanta tanta pena. Questo lo guardavo a 6 anni, checche spelacchiate. Vergognatevi.

https://youtu.be/saI6eybEfC4