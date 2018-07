Elmer Bernstein è un compositore la cui musica tutti quanti conosciamo, magari inconsapevolemente. Le sue composizioni spaziano dal colossal (I Dieci Comandamenti) al western all'americana (I Magnifici Sette), dalle serie Tv (Ellery Quinn) alla commedia (Ghostbusters, Una poltrona per due, L'aereo più pazzo del mondo etc), L'elenco sarebbe interminabile e giustificherebbe l'affermazione fatta in apertura di recensione.

La colonna sonora che propongo oggi è McQ, film che rientra nel filone poliziesco-d'azione con tanto di sbirro dai metodi spicci (Ispettore Callaghan docet), traffici di droga e inseguimenti d'ordinanza. In questa pellicola del 1974 lo sbirro in questione ha il grado di tenente, si chiama McHugh (da qui il titolo) ed è interpretato da un appesantito John Wayne,

Per la sua trama completa rimando a Dio Google.

Quanto alla musica, il tema principale è quello presente nel brano d'apertura In Seattle, un funk orchestrale che si ritrova in varie parti della colonna sonora, alcune volte leggermente revisitato (To the Dock, Narco). Inutile dire che si tratta di un tema assolutamente azzeccato e di facilissima presa.

Incidentalmente possiamo ascoltare frammenti di library music, orchestrazione da big band, lounge (Garden Party), beat psichedelico (Rosey) e tanto altro.



Tutto questo per dirvi che McQ è un disco realmente piacevole, vario, che mescola più generi senza imbarazzare l'ascoltatore e che può essere fruito senza dover necessariamente aver visto precedentemente il film omonimo.