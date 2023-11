E dopo il peggiore dei suoi live, eccovi il live sicuramente più rappresentativo della carriera di Elton John, e clamorosamente non ancora recensito in questa sede: Here and There, ovvero il Royal Festival Hall di Londra e il Madison Square Garden, con John Lennon! Anno 1974.

La scaletta dell'edizione '76 consta solo di nove tracce, ma preferisco parlare del doppio cd uscito 20 anni dopo, che di canzoni ne contiene 25, di cui due in doppia esecuzione!

Il lato Here contiene una bellissima versione di Skyline Pigeon, che apre alla grande.

Le mie preferite sul primo cd sono Country comfort, Bad side of the Moon, con il suo splendido arpeggio iniziale, Burn down the mission e Saturday night's alright, in una versione lunghissima. In generale la durata dei pezzi è dilatata da code suonando gli stessi accordi e incitamento del pubblico.

Del lato There impossibile non amare la monumentale Funeral for a friend/Love lies bleeding, 11 minuti e mezzo di talento puro! Tra le perle nascoste una versione di Grey Seal che adoro alla follia, ma a dare un valore storico al disco sono le tre di John Lennon cantate in duetto, in quella che sarà l'ultima apparizione dal vivo del Beatle.

Gli altri pezzi sono tutti di valore, per scelta ed esecuzione. Si arriva, cronologicamente, fino al 1974 con You're so static e The bitch is back, e quest'ultima chiude il secondo cd.

Questo live rappresentò anche la prima grande prova della Elton John Band dal vivo.

Consiglio l'ascolto a luci spente vivendo ogni cd come fosse, e appunto era, un concerto. Al disco 5 stelle.