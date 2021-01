Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Ma c'è tempo, c'è sempre tempo nelle istantanee scolorite dagli anni. Si può persino fermarlo o farlo ripartire a proprio piacimento. Come un disco che gira. Di bossa nova, magari.

"Metti, una sera a cena" e la cesta della biancheria sporca stracolma, non basterà una vita.

"Metti, una sera a cena" e il mangiadischi rosso sul tappeto in soggiorno, che vive di vita propria e canta come un crooner d'altri tempi.

Lo shaker attacca in sordina, Edda è il canto di una lontana sirena. Percussioni e ottoni brillano alla luce di un inatteso sole caldo e Gennaio sembra un nome di fantasia.

La chiamano bossa nova, profuma di banano e mango e viene dalle lontane terre latine, ma al Maestro è bastato farla mantecare con basilico e pomodoro per cancellarne il retrogusto tropicale e i confini geografici annessi.

Il vinile rincorre se stesso nel moto perfetto circolare e rinnova la magia, ogni volta con un fruscio in più. Ma poco importa, il tempo toglie qualità ma dona fascino. E la puntina non mente. Mai.

