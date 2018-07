Il Morricone più sperimentale è artista ben diverso da quello ascoltato in tante colonne sonore.

Il Volume 6 della raccolta RCA Sound ci presenta una serie di brani di non facile fruizione, imperniato non solo sul sintetizzatore e sulle apparecchiature elettroniche tanto in voga nel periodo ma anche su strumenti più o meno usuali. Ascoltate, ad esempio, lo schiaccia-pensieri siciliano presente in Trasformazioni, un brano dal tempo sincopatissimo e che ha dato da fare al percussionista di turno.



Edda Dell'Orso ci regala brividi in Costante, un brano che sarebbe stato perfetto in uno dei suoi lavori dedicati al cinema thriller/horror. La prima facciata è conclusa da Frazione, un brano di vera e propria musica contemporanea che a me ricorda certi lavori di Salvatore Sciarrino (così come le successive Simmetrico e Superficie).

Segnalo, infine, il jazz contorto e distorto di Alternance, coi vocalizzi di Edda a rendere il tutto più allucinato.



Per concludere, un'altro eccellente volume della serie RCA Sound, utile per approfondire un grandissimo musicista quale è Morricone.

