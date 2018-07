Artisti collegati: Enoch Light and the Light Brigade (non è DeFinit_)

Jazz per big band con una spruzzata di space-age e qualche concessione all'exotica. Il risultato non è disprezzabile, il disco non annoia pur senza eccellere. E' un ascolto da aperitivo, poco invadente e piuttosto rilassante. Da sottolineare la presenza, tra i membri della Light Brigade, di Tony Mottola, Nick Perito e, soprattutto, Dick Hyman, uno dei maggiori esponenti dello Space-Age Pop.

