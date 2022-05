Premessa: Siccome la vecchia recensione dell'album si è rimossa, anche se era in un buon punteggio non bastava. Ho deciso di scrivere questa su carta, per riscriverla un domani.

Prefazione: L'album è quello che amo definire un risarcimento danni. Col passare del tempo non avevo intenzione di pubblicarne un altro. Sapevo, che se l'avessi fatto non avrei successo, ma poi ho visto milioni di ascolti sulle piattaforme.

Recensione: L'album è misto di generi, in Voyages il genere era sperimentale e mai creato. Ma i suoni non erano originali, erano drum kit. In questo grazie anche alla semplicità di mettere pochi elementi insieme in ogni canzone... Sono riuscito a creare il mio primo disco che posso ritenete valido. Anche Errori Sperimentali era valido per molti aspetti, ma ammetterò che le instrumental in quell'album sono poche, perché non avevo voglia di scrivere. Considerando che nasco come scrittore, questa è stata la mia grande pecca.

Ho studiato armonizzazione a scuola, per poter promettere questo nuovo prodotto unico e singolare, classico e speziato.

Motivazioni: È stata la canzone "Contesto Ultimo Posto" a darmi l'input. Una canzone che con l'aggiunta di un mix minimo alla voce, stravolgeva completamente la sua recessione. La frase che mi ha detto un fan, mi ha convinto a tenere quella canzone, anche se senza mix ha preso l'ultimo posto in un contest. La canzone parla dell'universo in un'analogia di come lo si vedeva attraverso gli occhi dei pittori, che non conoscevano il cielo.

Conclusione: Migliaia di quei fan arrivavano dalla Russia. In Russia tuttora hanno staccato Internet, spero che l'Ucraina un giorno sia libera, indipendente, che la guerra finisca, che Putin paghi per i suoi crimini di guerra.

Mentre per quanto riguarda i social, la canzone come già avevo capito, non è stata inserita per via di me che ho aggiunto la mia chitarra, i miei pensieri, il modo in cui registravo, la mia voce senza filtri e base. Soprattutto in due pezzi, l'ultimo e la prefazione.

Speranze: Ora vado a pubblicare la recensione, spero che voi tutti siate contenti che mi stia, ancora una volta, esponendo. Per il mio pubblico, per la libertà d'espressione... E per i cinque euro che ho guadagnato in tre annetti pagato un euro a canzone con la Soundrop. Lì...​