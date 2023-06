Dove eravamo rimasti? Ah sì, al 1999, novantanove, 24 anni fa, ventiquattro...

24 anni potrebbero essere quasi una vita se si brucia gioventù e non si arriva a trent'anni. 24 anni potrebbero essere metà di una vita che non arriva alla crisi di mezz'età (7x7). 24 anni potrebbero essere un terzo di una vita della maggior parte dell'umanità onnivora. 24 anni potrebbero essere un quarto di una vita di un vegetariano con frequentazioni di digiuni sistematici. Potrei continuare fino a Matusalemme ma mi fermo qui.

Il 1999... Conosco la mia futura moglie, gli passo "Temperamental", a me il disco fa impazzire da quanto è bello, dinamico e struggente. Ma lei lo sente e mi spiega la solitudine che si nasconde sotto il tunz-tunz superbo del tappeto sonoro: io non posso che inchinarmi a questa rivelazione. Gli regalo il CD e il giorno dopo me lo ricompro, da vent'anni una copia sta a casa e una fissa in automobile.

24 anni... Poi da lì a poco faccio le valigie e mi trasferisco in un altro paese, ci sposiamo, nasce mia figlia, nasce mio figlio, facciamo casa, viviamo tutte le vicissitudini regular della vita di una famiglia. I figli crescono, si ascolta in macchina il loro CD frequentemente, passano gli anni, passano decadi.

Iniziamo con mia moglie ogni anno a domandarci: "allora non torneranno più?", c'è malinconia non triste in questo, la vita non si fa con la vita. Ben e Tracey spesso nei miei pensieri di solitudine, dove siete?, che fate?, come state?

Il mancare 24 anni cancella la conta del tempo e perciò l'improvvisa uscita in questo 2023 sbigottisce nell'assenza che trasmette. Tutto galleggia in uno stupore intangibile: "sogno o son desto?" Psss, è uscito il nuovo lavoro degli Everything, sogno o son desto?

L'ho sentito in rete con apprensione, col timore che potesse scomparire all'improvviso. Non importa se è bello o brutto, se i dischi prima erano meglio o no, se la voce è un po' cambiata, l'unica cosa è che: È USCITO IL NUOVO DISCO DEGLI EVERYTHING!

Sorrido, e sorrido, lo andrò a comprare, lo metterò in bella vista e non lo ascolterò per qualche tempo, starò lì a immaginarmi Ben e Tracey con la loro birichina macchina del tempo che cancella 24 anni, che annulla le illusioni, che ci fa felici. Bentornati, grazie...