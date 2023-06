Fabio aveva un sogno nel cassetto, grazie alla sua tenacia e voglia di farcela, un giorno lo ha aperto, ha scritto un testo semplice ma con un linguaggio emozionale che va dritto al cuore di chi lo ascolta.

Nascere... crescere... cadere e rialzarsi ... per "Ricominciare da me"... fidandosi nonostante il temporale ...

l'indifferenza della gente...

L'autore racconta in musica un viaggio dentro sé stesso, portando la voglia di migliorarsi e misurarsi con un mondo che "Come il fiore di loto rinasce ogni giorno e affronta le avversità (cit.).

La collaborazione con il produttore Damiano Mulino e il team di Shake Up Studio e Studio Lynk porterà Fabio Pati verso nuovi e importanti traguardi musicali.

L'inciso è orecchiabilissimo, ascoltare per credere.