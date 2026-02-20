1 g e 0h fa • Voto:

A due anni dall'esordio, un Falco dal look ricercatissimo ritornò in pista con un album che si discostava in maniera netta dal suo predecessore "Einzelhaft".

Accompagnato da una produzione estremamente curata e di grande eleganza - sempre Robert Ponger ai controlli - e da una voce impostata che in alcuni episodi sfiorava addirittura il falsetto, l'ex "Commissario" (già alle prese con un debilitante stress dovuto alle esorbitanti aspettative di media e pubblico) scelse di avvicinarsi il più possibile all'immagine da Dandy del suo idolo di sempre: David Bowie.

Qualche anno dopo, dichiarò: "Avevo ecceduto nella ricerca di un'immagine, ero riuscito troppo "stilè". Sulla copertina di Junge Roemer ero molto elegante, ma anche troppo rigido."(Tuttifrutti, 1986)

Costato uno sproposito alla casa discografica - che in partnership con la TV di stato ORF produsse contestualmente un ambizioso lungometraggio interamente incentrato sui nuovi brani - l'album si rivelò tuttavia un indiscutibile Flop.

In patria, nonostante la prima posizione raggiunta, rimase molto al di sotto delle aspettative di vendita, in Germania la debacle fu se possibile assai più fragorosa: la Top 10 della classifica non fu neanche sfiorata.

Inoltre "Junge Roemer" fu assolutamente ignorato dai mercati internazionali, totalmente indifferenti alla cifra stilistica dell'opera, incisa ancora quasi esclusivamente in lingua tedesca.

Un momento difficile che in breve si estese anche alla vita privata. Il 1984 per Falco fu infatti anche l'anno della prima, forte depressione: crescenti problemi di alcool e droga ne furono la diretta conseguenza.

Il periodo della fama e del successo di massa pareva essere già al termine.

Ma dall'Olanda, di lì a poco, sarebbe stata gettata un'ancora di salvezza...