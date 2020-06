Dopo aver recensito "La scomparsa di Majorana", tappando il buco mancante di recensioni sui 6 dischi di Flavio Giurato, dedico questa recensione a sei pezzi non inclusi nei sei album di inediti dell'Artista (A maiuscola decisamente meritata). Ricordiamo che i sei dischi sono "il trittico analogico", ovvero Per futili motivi - Il tuffatore - Marco Polo; e il "trittico digitale", ovvero Il manuale del cantautore - La scomparsa di Majorana - Le promesse del mondo.

Il primo brano non incluso in album in realtà è stato incluso nella prima versione del Manuale del cantautore nel 2002, ed è il brano che chiude l'album, "Candles in the desert". È un pezzo molto ben fatto che col senno di poi stonava con la tracklist del 2007 e per questo forse non è stata inserita. Il testo è in inglese è la canzone è molto ritmata. 3 stelle e mezzo sicuramente meritate.

Un altro pezzo non incluso in album di inediti è Amnèsia, cover del gruppo romano anni '80 degli Amnèsia appunto, che Flavio rende distintamente nel suo unico live "Il tuffatore - Racconti e opinioni su Flavio Giurato", uscito nel 2004. Una canzone che, diciamo, rientra nel suo stile.

Nel 2009 poi il fratello di Luca (già!) insieme all'altro artista di nicchia per eccellenza, Fausto Rossi, e RosyBindy, nome d'arte chiaramente, ci regalano "Dogma", una riuscitissima riflessione sull'uomo moderno. Da ascoltare assolutamente. Voto 4 stelle.

Nel 2015 poi Flavio incide con la collaborazione dell'amico Toto Torquati "Vinci Roma", bel singolo tra passato e presente. Ricordiamo che Torquati aveva già collaborato con Giurato nel capolavoro "Il tuffatore" nel 1982, e nell'estremo "Marco Polo" di due anni successivo.

Nel 2020, anno corrente, esce Nuovo Marco Polo, racconto in parte musicato di 64 minuti sulle vicende dell'autore del Milione, e ad esso è allegata una nuova canzone, "Caravan", cavalcata di 12 minuti con un ritmo e uno stile simile a "Digos". Per cui se vi piace "Digos" vi piacerà sicuramente anche questa nuova creazione.

L'ultimo brano in realtà è stato suonato dal vivo ma discograficamente è ancora inedito, e probabilmente uscirà nella seconda parte dell'anno 2020 o nel 2021, ed è "Recent Happenings", che dal vivo suonava già addirittura dal 2003. È una canzone dedicata alla passione di Flavio per il baseball, di cui è stato allenatore, come metafora di vita. Per ora è ascoltabile solo in maniera non ufficiale. Speriamo che l'ufficialità arrivi presto.

Nel complesso a queste sei canzoni il voto è 4 stelle e mezzo. Consiglio l'ascolto di Nuovo Marco Polo.