Parlando dei Fozzy, difficilmente si può fare a meno di notare chi è il Frontman. In molti, tra cui il sottoscritto, hanno conosciuto questa band proprio grazie a lui. Sei volte campione del mondo, nove volte campione Intercontinentale e il primo Undisputed Champion della storia della WWE...sua maestà Chris "Y2J" Jericho. Jericho è attualmente uno dei Wrestler più amati della federazione, nonchè uno dei più anziani, e nel corso della sua leggendaria carriera ha raccolto un numerosissimo e fedele stuolo di fan che sbavano ad ogni sua parola. Purtroppo molto probabilmente è proprio questo il motivo del successo dei Fozzy, ovvero la presenza di un personaggio che, al di fuori della musica, ha fatto la propria fortuna (e quella della WWE) grazie al suo innato carisma. Dico questo perchè, a mio parere, la qualità dei dischi dei Fozzy purtroppo non è proprio altissima, e questo Chasing The Grail ne è la dimostrazione. Per carità non è un album cattivo...semplicemente è un album di cui si poteva a mio parere fare a meno. Ci sono dei buoni spunti come l'opener Under Blackened Skies oppure Let The Madness Begin, ovvero brani tanto semplici quanto piacevoli all'ascolto, ma nulla di più. Questo platter è una raccolta di brani Heavy/Groove Metal buono si, ma che non contiene nulla di originale o di particolarmente memorabile. Ma forse è proprio questo l'obiettivo di Jericho e compagni, ovvero scrivere dei dischi Metal semplici e senza troppi fronzoli, che si lasciano ascoltare pur senza far gridare al miracolo. Perciò è questo il "consiglio" che mi sento di darvi. Se cercate dischi originali, iper-tecnici, sperimentali e cose simili rivolgetevi assolutamente altrove...ma se invece cercate un album semplice, divertente e ottimo per l'Headbanging spensierato, Chasing The Grail potrebbe essere davvero ciò che fa per voi e potrebbe piacervi anche davvero tanto. Per quanto mi riguarda, Jericho lo preferisco in un ring, con una lista di "stupidi idioti" in mano e il suo atteggiamento sfottente. Ma si sa, i gusti non sono tutti uguali...

