Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2017, Francesco Gabbani rilascia il suo terzo album in tre anni, dal titolo "Magellano". Oltre alla vincitrice, ormai tormentone, "Occidentali's Karma" e alla cover di "Susanna" di Adriano Celentano, il cantante carrarese ci offre altri sette pezzi facili all'ascolto e alcuni con testi sociologici sulla scia della canzone vincitrice del Festival. Tra questi figurano la title-track, dove viene messa in risalto la vacanza estiva in vista dell'imminente stagione, e la riuscita "Pachidermi a pappagalli", "Occidentali's Karma #2", destinata forse a uscire come singolo. L'altro aspetto del breve lavoro (9 brani per 30 minuti) sono i sentimenti e la spensieratezza dell'estate. Quest'ultima la si esprime in "Tra le granite e le granate", singolo uscito tre giorni fa e che spopolerà a mani basse nelle spiagge italiane tra pochi mesi. La riflessione invece è presente in "A moment of silence", in "La mia versione dei ricordi", mentre nella conclusiva "Spogliarmi" alla riflessione si accompagna l'ironia. Da segnalare poi un altro brano già uscito nel 2016, "Foglie al gelo", colonna sonora del film natalizio "Poveri ma ricchi" di Fausto Brizzi. Alla produzione Luca Chiaravalli, per un disco breve come detto e di facile presa, un discreto compromesso tra pretesa artisitca e commerciale. In copertina il Nostro che guarda da una bussola, impersonando in chiave contemporanea la figura del navigatore della prima spedizione intorno al globo.

