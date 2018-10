La rivista americana Living Blues annuncia l’uscita del nuovo disco di Frank Bey.

L’articolo di David Whiteis ricorda che la carriera di questo interprete Blues è iniziata nel tour di Otis Redding negli anni 60. Anima profonda del Blues ha dovuto aspettare fino al 1996 per far uscire il suo primo disco da solista pur continuando negli anni le esibizioni live nell’area di Philadelphia. Nel 2014 ha ottenuto una nomination per Album di Soul Blues dell'anno al Blues Music Awards.

Back in business mette in risalto la voce di questo “ragazzo” del 1946 con le sue escursioni graffianti e allo stesso tempo elastiche condite da pennellate di Blues Elettrico del chitarrista McNelly.

Blues rozzo, approssimativo. Non c’è nessun nuovo territorio da esplorare ed è proprio questa la gioia della sua musica.