Actual life 1 (2020), Actual life 2 (2021), Actual life 3 (2022), tre dischi, un unico progetto per descrivere i tre anni di pandemia (finalmente) passati. Ma partiamo con ordine, l’autore è un certo Fred Again.. ,nome quasi sconosciuto, ma che spulciando su internet lo si trova associato al ruolo di produttore di artisti decisamente più noti, tra i quali Ed Sheeran, Elle Goulding, Clean Bandit, etc. Fred Again.. in questo progetto trasforma in musica la sensazione di distanziamento ed estraniamento che questi tre anni ci hanno lasciato. I sui brani sono costruiti in modo semplice ma mai banale, campionamenti di telefonate tra amici e suoni metropolitani diventano lo spunto per crearci attorno ogni volta una melodia diversa, che in alcuni casi strizza l’occhio alla house, altre volte al soul / R&B ed altre volte diventa un semplice giro di pianoforte. Quasi tutti i brani hanno come title-track il nome di una persona, che può essere l’artista con cui ha collaborato o l’amico/a da cui ha preso ispirazione, già perché in fondo tutto quello che abbiamo e che in questi anni ci era profondamente mancato è relazionarci con altre persone. Dal primo al terzo album si nota una trasformazione evidente del suono e dei contenuti, passando da un’atmosfera più intima ad una più festante ed orientata alla musica da club, segno cha la pandemia sta passando e siamo pronti a ritornare sulle piste da ballo. In un totale di 45 tracce (somma dei tre album) certamente alcune sono meno riuscite di altre, non mancano tracce diventate hit passando per radio, ad esempio “Marea (We’ve lost dancing)” e “Billie (Loving arms)”, ma la cosa più bella è ascoltarle tutte e scoprire da soli piccoli gioielli sconosciuti, trovando le tracce che più ci toccano e ci fanno emozionare, tra le molte non posso non citare “Delilah (pull me out of this)”, Angie (i’ve been lost) e Dermot (see yourself in my eyes).

Un diario che non può lasciare indifferenti, un applauso a Fred Again.. per essere riuscito con la musica elettronica a descrivere le sensazioni di isolamento, di distanza, di mancanza, di perdimento, tutte sensazioni che molti hanno fortunatamente provato per la prima e unica volta durante questi due/tre anni, ma che per altri purtroppo rappresentano da motlo tempo la normalità.

"We've lost dancing (lost dancing)

This year we've had to lose

Our space, we've lost

We've lost dancing"

Marea (We've lost dancing) - Fred again.. feat The Blessed Madonna