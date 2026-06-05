LA RECENSIONE

Un’altra recensione di questo classico del 1953, recentemente recensito su DEBaser? Sì, perché il film è attualmente disponibile su RaiPlay e potrebbe valere la pena scoprirlo se l'avete perso in passato. Tra l’altro, presto recensirò un altro notevole, ma meno celebrato film di Zinnemann, ancora inedito su questo sito.

Come forse altri, avevo l'idea che From Here to Eternity fosse un dramma romantico. Dopotutto, la sua scena più famosa è quell’iconico abbraccio sulla spiaggia tra Burt Lancaster e Deborah Kerr, e lo stesso titolo suona quasi come una promessa d’amore eterno. Solo più tardi ho scoperto che il titolo si riferisce in realtà a qualcosa di molto più cupo, legato alla vergogna e al sacrificio piuttosto che al romanticismo. Visto in quest’ottica, il film ha molto più senso (NdA)

Lungi dall’essere una storia di amanti ostacolati dal destino, questo è prima di tutto un racconto di ingiustizia all’interno dell’esercito americano prima della Seconda guerra mondiale. La storia d’amore c’è, ma è quasi secondaria rispetto alla corruzione, alle prepotenze e all’abuso di potere che dominano la trama.

Il film offre anche una lezione divertente sulla censura hollywoodiana. La Lorene di Donna Reed viene definita una "hostess", ma dubito che molti spettatori, anche nel 1953, pensassero davvero che i soldati pagassero solo per conversare. Il film non usa mai la parola "prostituta", eppure sia l’ambientazione che il comportamento dei personaggi rendono la realtà perfettamente chiara.

La mia più grande riserva riguarda il personaggio di Prewitt, nonostante l’interpretazione di Clift. Il film lo presenta chiaramente come orgoglioso e onorevole, ma io l’ho trovato spesso solo testardo fino all’autodistruzione. Se davvero aveva intenzione di fare una carriera trentennale nell’esercito, ci si sarebbe aspettato una maggiore comprensione sul funzionamento delle istituzioni militari. Invece, Prewitt si mostra ripetutamente sorpreso dal fatto che le azioni abbiano delle conseguenze. I suoi principi sono ammirevoli, ma il suo giudizio è discutibile.

Lo stesso vale per Maggio, interpretato brillantemente da Frank Sinatra. È divertente, simpatico e pieno di vita, ma certo non è un modello di saggezza. Esattamente come Prewitt, sembra deciso a cercare guai per poi restare stupito quando i guai arrivano. La differenza è che Prewitt ha dei principi. Maggio, perlopiù, ha l’alcol.

Nonostante queste critiche, il film resta coinvolgente grazie a un cast solido, all’atmosfera incisiva e alla sua volontà di mostrare il lato oscuro della vita militare. E non aspettatevi un grande romanticismo. La famosa scena della spiaggia può appartenere alla storia del cinema, ma chiunque abbia davvero passato del tempo su una spiaggia, o anche solo abbia provato momenti di passione mal programmata, sa che sabbia, sassi e onde sono molto meno romantici di quanto Hollywood voglia farci credere. Alcuni miti cinematografici sopravvivono solo finché non si prova a viverli davvero.

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(NdA)

Si riferisce agli ultimi versi della poesia di Kipling Gentlemen-Rankers, che indica soldati provenienti da buone famiglie finiti in disgrazia, arruolatisi come soldati semplici per cercare una fine onorevole.