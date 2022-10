“Al giorno d'oggi, i giovaniimmaginano che i soldi siano tutto, e quando diventano più vecchi sanno che è così."

Tra i sottogeneri offerti dal rap, è interessante per me, bianco della medio-alta borghesia, concentrarmi su quello più grottesco e folkloristico, ovvero il gangsta-rap: quell'immotivata e allucinante sequela di pose machiste, violenza, misoginia e morboso materialismo sono sia fenomeno di intrattenimento (becero o no, ai posteri l'ardua sentenza), sia sintomo di un malessere che appesta alcuni ambienti, distanti (per fortuna) dal mio/nostro vissuto.

Una corrente che non si preoccupa di edulcorare linguaggi e contenuto, ma anzi, li porta ad estreme conseguenze. Quest'album di cui vi parlerò, è uno dei bizzarri prodotti di questa tossicità.

"$oul $old $eparately", debutto in major per Freddie Gibbs, è un policromo e opulento tassello di quell'estetica post-gangsta incentrata sulla drammatica (e autoreferenziale) narrazione pulp che prende forma su uno scenario di vita ai margini, dove legalità e illegalità finiscono inevitabilmente per confondersi. Dunque una sorta di kermesse Scorsesiana (volendo rifarci ad uno dei suoi classici, si potrebbe citare "Casinò") traslata in una dimensione di iper-produzione musicale, tra arrangiamenti smaccatamente barocchi e collaborazioni inedite (sono 25 i beatmaker coinvolti e 10 gli ospiti inclusi nella tracklist). Un autentico kolossal nel quale ogni comparsa è posizionata al posto giusto e che nonostante la ricca varietà, non rinuncia a quell'organicità di fondo, presentandosi come un'opera concreta eragionata.

Il protagonista assoluto di questo gargantuesco e sontuoso affresco criminale però è sempre lui, il gommosso e trascinante flow di Freddie, qui più che mai in tutto il suo eccentrico eclettismo: pulito e ordinato, il rap dell'mc sorvola con una leggiadria invidiabile il kaleidoscopico tappeto musicale dell'album, creando una singergia notevole sia con le sonorità più limacciose, sia con quelle più raffinate.

Insomma, è un delicato ecosistema quello offerto da Gibbs, dove l'equilibrio regna sovrano e tutti gli elementi, posizionati con precisione matematica, ne evidenziano l'estasi geometrica.

Imperdibile.