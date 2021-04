Non so fino a che punto possiate trovare utile questa recensione, nè a quanti di voi possa effettivamente interessare. Ma recensire un videogioco che ormai è diventato a tutti gli effetti un pezzo di storia importantissimo del panorama videoludico mi sembrava un esperimento interessante...poi chissà...

Dark Souls è uno dei videogiochi più importanti e influenti della storia del gaming, e chi è avvezzo al videogame sa bene di cosa parlo. Tale opera è stata in grado di cambiare del tutto il modo di intendere (e sviluppare) un action RPG, e volente o nolente, ogni videogiocatore che si rispetti ha avuto modo di avere a che fare con un gioco successivo a questo, ma che ne riprende le meccaniche e lo spirito (tali giochi sono ormai noti come "Souls-Like").

Ma cosa fa di Dark Souls un gioco non solo spettacolare, ma addirittura così influente? Quali sono gli elementi che ha portato numerosissime case di sviluppo a creare cose che si avvicinino quanto più possibile all'opera di Miyazaki?

Partiamo dalla narrazione. La trama (o meglio, Lore) di Dark Souls è intricatissima e smisurata, di una bellezza e poetica rara da trovare in un videogioco. Qui non ci sono filmati o cut-scene a spiegarvela, bensì il videogiocatore dovrà letteralmente "capirla da solo" grazie agli elementi che la mappa di gioco (Enorme e per buona parte esplorabile sin da subito) lascerà al giocatore. Osservare statue, leggere descrizioni dei vari oggetti ed esplorare l'ambiente daranno al videogiocatore piccole informazioni che messe insieme riveleranno qualcosa di incredibilmente grande e assolutamente affascinante. Per tutto il gioco si ha una sensazione malinconica, ci si sente oppressi da una fine del mondo imminente e ci si muove in un mondo ormai in rovina, distrutto da violenza, malattie e maledizioni. From Software ha creato un universo narrativo davvero impressionante, nonchè intricatissimo, che coinvolge numerosissimi personaggi liberamente ispirati dalle più famose opere Manga giapponesi (vedi Berserk). Questa sensazione di disagio che pervade l'intera avventura viene accentuata dalla non storia del nostro personaggio, il quale potrà liberamente essere creato a proprio piacere dal videogiocatore di turno, e potrà contare solo sulle sue uniche forze per sopravvivere nelle terre di Lordran. Ebbene si, ho detto "sopravvivere" non a caso perchè....beh...Dark Souls è difficile. Molto difficile. Una piccola distrazione in combattimento contro nemici base potrebbe portarvi a morte certa, mentre le ormai leggendarie Boss Fight sono tanto difficili quanto memorabili. Un design curatissimo la fa da padrone, sia per ciò che concerne i nemici (sempre curati e mai a caso) sia per le maestosissime ambientazioni, forti di un architettura impressionante e di un level design che lascia a bocca aperta.

Dark Souls rappresenta una pagina fondamentale per quel che riguarda la storia del videogioco, forte di una narrazione che ha raccolto elogi anche al di fuori del panorama videoludico (vedasi i numerosi premi vinti da Miyazaki, che non sempre hanno a che fare col gaming) e di un gameplay arduo, ma assolutamente divertente e appagante che diventa una droga di cui non potete fare assolutamente a meno. Un opera con una narrazione tale da far crollare via ogni pre concetto e luogo comune legati al videogioco.