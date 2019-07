Questa DeRecensione di Tropical Sun è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/fulci/tropical-sun/recensione

Già dalla DeCopertina si capisce che il trio Lescano, qùà, ha delle cosettine assai importanti da dirci: si tratta di questioni basilari che potrebbero agevolare et aiutare tutti ad acquisire una maggiore consapevolezza sui rischi della incauta e reiterata esposizione al solleone tropicale che tutti ci arrostisce impietosamente se non adeguatamente protetti.

Robba delicata per allenare le corde vocali per l' Halleluyah domenicale in chiesa, insomma.

In pratica: non si capisc(i)e più gnente-di-nulla .

Lo scopo proemiale della loro reiterata transmissione durante le reclames normali era qvello di instillare nei deboli intelletti atteggiamenti et abitudini sane e proficue per l'integrale popolo vivente nello (scalcagnato) stivale.

Non so quanti di Voi, lì, ne siano (moderatamente) consapevoli, virgola, ma tanti (forse troppi) secoli fà dai patrii televisori inbiancoennero veniva trasmessa la cosiddetta " Pubblicità Progresso ".

