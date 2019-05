Ma quanto siamo fortunati ad aver avuto i Fugazi?

E precedentemente Minor Threat, Rites Of Spring, Squirrel Bait, Husker Du e l'Albini tutto?

Il post-hardcore mi piace tantissimo ma, a mio modo di vedere, ha avuto due grosse pecche:

IL METAL:

ragazzi, a me il metal-core piace, tipo i Botch ed i Breach, gli Unsane più minacciosi, stop. Quando si arriva allo screamo e quando la componente metal vira verso death e black non ci siamo. Sentire doppia cassa, urla sgraziate sopra assoloni con chitarroni senza anima, non fa per me. Industrial è bello.

MELODIC:

L'altra cosa odiosa è sentire dei cantanti fin troppo melodici (e frega il cazzo se poi si sfregano le gonadi con le ginocchia), le chitarre belle nitide, insomma, io voglio i suoni acidi la distorsione indefinita il chiaro e classico noise, voglio l'hardcore che marcisce sotto la grancassa, voglio la voce roca ma non gretta, melodica ma non MTV oriented, voglio il meglio per le mie orecchie.

I Fury sono nella livella del mio core-post-hardcore: tanto rumore, voce roca, chitarroni hardcore che ogni tanto diventano più metal, a volte alternative a volte puramente hardcore, diventano fugazi, unsane e husker du, ma sempre con quell'attitudine straight edge da fine '90 primi '00.

Un disco davvero consigliato all'inverosimile, tanto che vi metto il link:

https://furyhc.bandcamp.com/album/failed-entertainment

