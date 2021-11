Ciao

Sto fatto del COVID va detto. Perché io non ho mai fatto tante parole ma io se devo rompere i coglioni vengo qua. Ora che ho fatto tutti felici faccio un'altra piccola premessa: queste righe sono piene di spoiler di altre cose che non interessano il titolo sopra, di invidia spicciola e di parentesi disordinate. Così, perché mi va di andare a braccio e raccontare un pacco di cazzì mìa, ma contestualizzando che comunque è molto educato.

Il fatto grave del COVID è il quando è capitato. Ho passato più di un anno ad ascoltare le storie di chi si è chiuso in casa a tronarsi di türbe

-PARENTESI TÜRBE

amici sono finalmente invecchiato. Ora se fumo, e mi guardo le mani, mi parono quelle di un altro, cioè reggo meno di mia madre, è fatta, pure quello mi devo levare. Oppure posso fumare il bosco -erba legale- come i padri della generazione leggermente prima dei millennial che passano dal bosco allo swapo dallo swapo al bosco dal bosco al CBD liquido togli la resistenza metti la resistenza lava pulisci togli il polmonare metti il polmonare-

libri, musica, film, e tuttecose. Un anno a vivere il lockdown attraverso le parole degli altri. Che hanno provato a godersela, mi dicevo. Beati loro, pensavo.

-PARENTESI IO NO

fatti il lockdown con un figlio di 3 anni. Per carità, la bicicletta l'ho voluta io, ma immagina un covid capitato nel 2015: m'ero fatto fuori TRE QUARTI DI LISTONE DI FILM DA VEDERE

Poi a una certa ci si è ricominciati a rivedere, ad andare un po' su e giù per il paese in base alle necessità, agli eventi, agli impegni e oh, gira che ti rigira ne senti parecchie di campane. Non sono poche le persone che mi hanno proposto -ma andiamo al cinema no? Io praticamente non ci vado dal 2019! Ahahahahaha- cazzo ridi. I cinema hanno chiuso a stagioni, ma per molti pare che sia stato chiuso due anni ininterrottamente

-PARENTESI TITOLI

due anni senza grossi zompi se penso a quella vaccata di Tenet o a quella mattonata sulla sacca di Titane che si accolla un po' il discorso di squidgame. Cosa diversa per EMA, lavoro completamente diverso dai precedenti di Larrain, e che riesce in uno degli intenti più improbabili della storia recente: nobilitare il reggaeton. Solita vaccata anche l'ultimo di shamalalalaaaaayan che propina la solita struttura buona solo a farci capire che ormai scrive film a mo' di template. E si potrebbe andare avanti con Nomadland, il buonomanontroppo Another Round e tante altre robe ma a dire la verità, ora che ci penso

a conti fatti non è così incredibile. Per le persone il divano è diventato la poltrona del cinema e ormai è così da tempo. In giro si legge parecchio bene di questo film, ma si sente anche parecchio snì. Parecchie mani avanti per critica al minutaggio,

-PARENTESI BELLO MA LUNGO

parliamo della durata dei film come criterio di giudizio. Prima di tutto no. Secondo, bello ma lungo non esiste. Come ho scritto altrove non vado ad un concerto a dire "bello, taglia st'assolo", sono andato a sentire gente che suona cose che mi piacciono, e me le ascolto così come loro me le vogliono fare sentire. Se il film mi fa cagare, ovviamente posso trovarlo lungo. Ma BELLO MA LUNGO significa BELLO MA IO AVREI FATTO DIVERSAMENTE. Ci credo bella gioia, non l'hai fatto tu.

ai contenuti, all'approccio a temi, personaggi, fazioni. Ma in fin dei conti siamo seri: non sentiremo mai, mai, mai nessuno fare l'analisi di una partita di calcio per poi scoprire che non sa cosa sia un fuorigioco. Molto spesso manco va allo stadio, chi non sa cosa sia un fuorigioco. Con questo intendo che spostare lo svago di chi capitava al cinema per caso su un abbonamento piattoricco mici ficco abbinato alla prepagata e condito con i figli delle telenovele (le serie), non è che sia sta sorpresa cosmica.

E allora perché Freaks out m'è piaciuto, oltre al solito motivo per cui son di parte come già spiegato per jeeg. Perché cosa sia il cinema (anche nel senso più commerciale del termine), Freaks out me lo fa venire in mente subito. Il motivo per cui sono su quella sedia, è nella maggior parte degli elementi riusciti del film (tecnici ed emotivi), le radici della mia passione per questa arte sono radicate nel pathos che, anche in questo caso, sti ragazzi sono riusciti a tirare fuori. Il motivo per cui ti scordi in automatico dei punti deboli, è perché chi aspetta a vederlo perché tanto finirà su stream, non ne coglierà manco uno, al massimo ti dirà: bello ma lungo. E non ho nessuna voglia di mettermi a spiegarti il fuorigioco, ma manco c'è motivo in realtà.

Sono solo incazzato nero perché non posso più fumare in santa pace.

ciao