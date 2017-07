DeRece for Twitter users:

Questo disco satanico, al pari dell'eponimo "Bathory" (dei Bathory), è uno tra i più trascinanti dischi post-hardcore si possa reperire testé in giro.

Disponibile negli scaffali dei migliori supermercati da poche ore: 666 per la precisione.

/|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\



DeRece 4 Facelibbro users:

Questa potrebbe sembrare una fake-bugia stravagante: si dice in giro che si tratti del disco preferito dagli astrofisici di Portland.

Anche se non è dato sapere se da quelle parti ce ne sia effettivamente uno.

Si sappia solo che il caprone diabolico corre imbizzarrito: si inerpica, testardo e insolente, tra rovinosi saliscendi e scoscesi pendii

tra gli oscuri meandri del Pandemonio attraverso quattordici agitati e brevilinei frammenti: tutto senza apparente soluzione di continuità.

Il manufatto sembra durare sei/sette minuti: non c'è neanche il tempo materiale di rompersi le scatole.

Anche se, in effetti, dura quasi il triplo. Forse perché è un disco del maligno.

Quando poi t'accorgi che il capro non espiatorio ti ha incornato con le sue affilate protuberanze craniche, ne vorresti di più.

Ma è tutto lì.

Si dice che chi ha tentato di ascoltarlo al contrario si sia tramutato in un astrofisico.

E che il disco gli sia anche piaciuto.

/|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\ /|m|\

Note for Wiki lovers:

Portland è nell'America.

Anzi in un non meglio precisato luogo delle Americhe settentrionali.

Forse nell'Oregon. Forse no.

Sono in tre: anche se, visto il macello che combinano e il modo in cui sbraitano, sembrano una mezza dozzina di scaricatori di porto della metà dell'ottocento.

In trasferta a Portland dall'Inghilterra. Che, dicono, sia un posto di mare.

Questo è il loro disco V.

Ho detto n° 5, come Chanel, non disco V.

Gnorante!

Anche se, in effetti, è il loro IV.

In studio.

Perché da qualche parte nell'aere ce ne sarebbe uno ruspante anche dal vivo.



E per finire un po' di titolame inutile (che fa molto pedia):

Three Words

Extravagant Lie

Let's Get Astrophysical

Avenged Seven-Minute Abs

Consumer

It's Just Everything

Scraps

Company Retreat

On My Knees

We Are Possessed

Choist

Words For Lyrics

Queen Of England

They Ain't Coming Back