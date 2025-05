The Blue Dahlia è un titolo ben noto tra gli appassionati del noir, non solo per la sua atmosfera cupa e malinconica, ma perché vanta l'unica sceneggiatura originale scritta interamente da Raymond Chandler. Prima di questa avventura solitaria, Chandler aveva co-scritto il classico noir per eccellenza La Fiamma del Peccato con Billy Wilder e poi aveva vissuto una collaborazione meno che armoniosa con Hitchcock su Delitto per Delitto. Ma The Blue Dahlia è puro Chandler, nel bene e nel male.

Scritto nel 1946, il film si concentra su Johnny, Buzz e George - tre aviatori recentemente smobilitati che hanno servito nel Pacifico. Johnny Morrison torna a casa da una moglie, Helen, il cui dolore per la morte del loro figlio l'ha condotta direttamente tra le braccia di Eddie, un proprietario di nightclub con una morale discutibile e un affetto persistente per la sua ex-moglie, Joyce. Johnny entra in una delle piccole soirée di Helen ed Eddie, si precipita fuori nella notte, solo per firmare la sua prossima missione: sospettato di omicidio accidentale.

Helen, non una che accetta il rifiuto alla leggera, viene abbandonata sia dal marito che dall'amante nella stessa sera. Questo ispira un breve tentativo di vendetta, interrotto molto presto, perché qualcuno gentilmente la uccide per primo.

Helen è la femme fatale residente: cattiva, fragile e condannata. Il suo opposto è Joyce, l'innamorata più benintenzionata (seppur inefficace), interpretata da Veronica Lake, che forse non è stata scelta per la sua gamma emotiva ma di certo indossa i vestiti in modo eccezionale. Nel frattempo, Buzz - interpretato con intensità tesa da William Bendix - soffre di PTSD e crea più problemi di quelli che risolve, mentre George si aggira utilmente sullo sfondo.

Chandler, che non si è mai tirato indietro davanti al caos, ha scritto i primi due terzi del film senza problemi. Ma lo studio ha richiesto una riscrittura dell'ultimo minuto del finale, e si vede. L'atto finale si avvita nel territorio caratteristico di Chandler: torsioni complicate, violenza improvvisa e l'equivalente narrativo di fumo e specchi. Come disse lo stesso Chandler, “Quando sei in dubbio, fai entrare un uomo dalla porta con una pistola in mano.” E spesso era in dubbio.

Tuttavia, nonostante alcune svolte di trama improbabili e una risoluzione che sembra più funzionale che emozionante, il film ha successo, in gran parte grazie ai dialoghi affilati come un rasoio di Chandler e a un cast di prim'ordine. Alan Ladd è tutto mascella serrata nei panni di Johnny, e le scene del nightclub al Blue Dahlia omonimo - dove la gente si veste per uscire e le band suonano dal vivo, piuttosto che da un laptop - sono pura nostalgia da evasione.

Sì, forse non ha perfettamente senso, ma quello non era lo scopo del noir.

Diretto da George Marshall, descritto come “uno dei vecchi maestri di Hollywood” con una carriera lunga, onorevole e - oggi - per lo più dimenticata.