Questa DeRecensione di Internet ha ucciso il Rock è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/giancarlo-caracciolo/internet-ha-ucciso-il-rock/recensione

All'interno della propria caverna, i primitivi Adam e suo fratello, venivano accerchiati da lupi affamati. Il corpo a corpo li avrebbe consegnati nelle loro fauci. Adam ebbe un'idea giunta dalla disperazione, prese due bastoni e picchiandoli contro il muro, gridando e scuotendo la testa, imitato dal fratello, fece scappare i lupi. Questa fu la prima Rock Band . Inizio folgorante del libro scritto da uno di noi. Si un DeBaseriano . Internet ha ucciso il Rock , è una sequenza di brevi racconti con spunti musicali. La Soundtrack , a inizio capitolo, suggerisce al lettore la tematica della storia. E come disse Kirk Hammett , l'uscita di un nuovo disco era un evento da condividere. Adesso è un click comodo sul divano, in completa solitudine. Lettura coinvolgente tra Memphis, Liverpool, Mississippi, Southern Railway. Neanche 300 pagine di vera passione. Buona lettura.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy