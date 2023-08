Questo è un film veramente brutto, uscito nel 2017, diretto da Giovani Veronesi che ha fatto tantissimi film brutti, nessuno bello, ma questo è veramente brutto.

Due giovini sono frustrati dalla loro vita italica, uno è povero, l'altro è ricco ma sono amici veri. Hanno un sogno, emigrare a Cuba, fondamentalmente perchè là sono poveri e quindi con pochi soldi ci possono campare gran bene. Vogliono aprire un locale sulla spiaggia, che non è molto originale, ma col wi-fi che a Cuba scarseggia, questo sì è originale, d’altra parte, sono giovani. Il povero (che poi in verità sogna di fare lo scrittore) si fa prestare venti mila euro dal padre edicolante pugliese Sergio Rubini (il ricco non ha un bel rapporto col suo ricco padre, ma va?) e via si parte per immergersi in una marea di pregiudizi, di dialoghi-profondità pozzanghera ma col pianoforte sotto tutto arpeggi che commuove e alla fine la povera gente è la migliore, poi certo l'amico ricco inizia a fare i combattimenti clandestini (giuro) e litigano e si fanno ciulare dal cubano furbo però poi vedi che 'sti cubani sono belle persone, certo sarebbe bello si civilizzassero un poco, non c'hanno manco il wi-fi, però dai le care vecchie cose di una volta, ah signora mia eravamo poveri ma eravamo felici e poi non si sa perchè una trans dice al protagonista "te lo metto nel culo?" "come dice?" "inculare?" e poi la mai scontata battuta "ma perchè sono italiano devo prenderlo nel culo io?" e poi stacco, chitarra acustica, tramonti sul mare e frasi profonde. Serio eh, così, in quest'ordine.

Giovanni bisogna porti un limite, non puoi andare avanti a fare danni così. L'unica nota positiva è Nino Frassica che sa fare benissimo Nino Frassica ed è un grande e chi dice il contrario mente sapendo di mentire.

Veronesi vai in pensione, Veronesi stai rovinando il cinema, i toscani hanno rovinato l'Italia, Veronesi non fai ridere, non fai commuovere, non sai raccontare, non sai dirigere, sei un mediocre scarso, Veronesi sei uno scrauso.