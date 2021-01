Onestamente questo è un film che forse non dovrebbe esistere.

Nel senso, non è il male del mondo, ma semplicemente non porta praticamente niente di originale.

Se volete la trama, è quella di "Psycho" di Alfred Hitchcock, e fino a qua potrebbe anche starci, ma il vero problema è che si tratta della copia sputata del film originale: stesse inquadrature, stesse battute, e niente che nel film di Hitchcock non ci sia.

Anzi, a mio dire pure nel copiare è decisamente peggiore: la parrucca di Norman è messa male, Vince Vaughn non è inquietante come Anthony Perkins, e poi, onestamente, come puoi tu andare a toccare un capolavoro, invecchiato divinamente, per rifarlo semplicemente a colori?.

Anzi, un piccolo cambiamento c'è a dir la verità: Norman, mentre spia Marion che si sta spogliando per farsi la doccia, se nell'originale guardava stralunato, ora nel remake si masturba. 60 milioni di dollari per questo non mi sembra un buon investimento (e giustamente è stato un flop)