Suona così il divertimento di chi non ha nulla da perdere, nulla da vincere e nulla da pretendere dallo sfiatare in un ottone.

Ebbene, preamboli permettendo, pur sempre e soltanto di movimento si tratta, nella musica come in tutto il resto (quale resto?); di peripatetismi vari ed eventuali, dilaniato da epifanica idiozia, sembra scaravetrare e dissodare la nostra pantofoleria.

Titolo intraducibile nella sua vorticosa polisemia, vorticosa cosiccome ciò che esso contiene, Too Much Sugar for a Dime è un agguato teso al buonsenso.

Messo in musica suona più o meno come questo disco.

Tutto il fiato del mondo non vi basterà per rincorrerlo.