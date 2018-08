Il titolo non lascia molto spazio all'immaginazione. Si tratta di una raccolta di brani di tratti dai primi cinque dischi di Herb Alpert, trombettista californiano amante del suono latino, chicano per l'esattezza.

Per gli amanti dell'easy listening sarà una vera e propria leccornia, un breve e rilassante viaggio sulle strade del jazz e del pop, intinti con spezie messicane (ma comprate in un grande magazzino di Los Angeles). Per tutti gli altri, ci sarà il piacere di riascoltare A Taste of Honey, uno strumentale semplicemente eccezionale, vincitore di un Grammy e frutto del genio di Ric Marlow e Rob Scott nonchè sigla di Tutto il calcio minuto per minuto...

Con questo non passino in secondo piano brani come Spanish Flea, Never on Sunday, il divertissement di America e il simil spaghetti western di Lonely Bull. Non male anche lo stravolgimento di Zorba the Greek.

Per farla breve, questo lavoro scende per i nostri dotti auricolari così come farebbe una limonata ghiacciata in queste torride giornate agostane.