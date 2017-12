RISPETTO PER L'HARDCORE.

RISPETTO PER L'AGGRESSIONE.

RISPETTO PER LA FURIA.

LA GUERRA.



In questa annata, esiste una rincorsa a chi suona più duro, a chi riesce a riempire tutte le frequenze e a cazzo durissimo. Bene.

Idylls ci provano tantissimo ma indiscutibilmente non ci riusciranno mai, non ci riuscirà nessuno. Mai!



Post-Hardcore Grindcoroso e Metalloso.

Ci sono tanto gli Unsane quanto i The Birthday Party, John Zorn e Jesus Lizard. Cacofonia e atonalità come signori indiscussi e inflessibili.

Per i più contemporanei: Daughters, Pissed Jeans e Converge. - bestemmiamo? - Una volta ogni tanto ci sta, magari al posto di una virgola.