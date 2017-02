Chi mi segue da tempo è a conoscenza della mia irresistibile attrazione verso il Death Metal ed il Grindcore; e sapete anche che mi sono creato una sorta di alter-ego ancora più estremo. Mi riferisco a GenitalGrinder che ha concluso il suo percorso all'interno di Debaser nell'Agosto dello scorso anno...R.I.P fratello.

Stanotte sono stato contattato da Genital che nel suo cimiteriale riposo eterno ha avuto un drammatico risveglio per comunicarmi quanto segue. Questa è la trascrizione integrale della sua insanguinata lettera vergata da una ossuta mano ricolma di fango e vermi.

"Ho letto una cazzata colossale in homepage: gli Splipknot che fanno Death Metal. Mi sono ribaltato nella fredda tomba, ridendo a crepa(!!)pelle ed iniziando a star male. Così tanto da rigurgitare quel poco ancora rimasto delle mie marce interiora. Ma chi ha scritto codesta fandonia ha mai provato ad approcciarsi agli Impetigo ed al loro esordio del 1990 "Ultimo Mondo Cannibale"?. E chi cazzo sono gli Impetigo diranno in molti: per la miseria sono quattro rozzi giovinastri dell'Illinois che registrano in tre giorni questo pilastro del Grind-Gore-Splatter-Death Metal. Prendono come esempio i Carcass di quelle indecenti annate, scegliendo come nome da dare al gruppo un'infezione della pelle presa da un manuale di patologia medica. Poi arriva la musica che è un ammasso putrescente, registrato in maniera non molto felice (tanto per restare entro termini accettabili almeno questa volta), di disgustosi suoni che puzzano di Crust-Punk per molti tratti degenerato all'inverosimile. Una serie di brani introdotti da sample di film horror del periodo, come l'iniziale "Maggots" (i miei amati vermicelli!!!) che inizia con le urla di una donna in procinto di essere divorata dagli zombie. Urla tratte dal film "La città dei morti viventi" del grandissimo Lucio Fulci che ho già incontrato più volte nell'oltretomba. Canzoni con titoli che non hanno bisogno di essere commentati da tanto espliciti: quasi a caso mi viene da trascrivere, con immane fatica visto le condizioni delle mie dita, "Bitch Death Teenage Mucous Monster from Hell", "Jane Fonda Sucks, Part 2", "Unadulterated Brutality". Il tutto condito da un'atmosfera da peste nera che riconduce alla morte. La voce così tanto compressa e malata di Stevo è uno dei tratti più significativi di questo lugubre lavoro; una voce che ispirerà tantissimo quel satanasso di Chris Barnes nei primi lavori dei Cannibal Corpse. "Ultimo Mondo Cannibale" è un pilastro fondamentale dell'estremismo in musica. E centinaia di band nate non soltanto sul suolo americano citeranno gli Impetigo come loro padri putativi. Il Death Metal è questa orripilante schifezza; nemmeno discutibile la mia opinione.

Lo confermo urlando la mia mortale rabbia: gli Slipknot non fanno Death Metal. Gli Slipknot fanno cagare a spruzzo...CANNIBAL HOLOCAUST...

Ora posso ritornare nell'eterno riposo."

Ho concluso, abbiamo concluso. Sono le testuali paroli di GenitalGrinder...BLOODY PIT OF HORROR...La penso esattamente come lui, che è meglio per la mia incolumità fisica.

Ad Maiora.

