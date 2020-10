Questa DeRecensione di 44 Microstorie di Fantascienza & Microfantascienza: Altre 44 Storie è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser. Copia il link

PS: “Mentre non leggete le microstorie, ammirate le copertine di Thole”.

Microstorie per tutti!

Microstorie per ogni inimmaginabile situazione.

State sorseggiando un Tea, Earl Grey, Hot come il Capitano Picard? Abbinatelo a una lettura di una microstoria!

Non trovate le chiavi dell'auto? Fermatevi un istante e leggete un microstoria!

Siete in pausa caffè? Gustatevelo leggendo una microstoria!

Letture così brevi da non rendersi conto dell'illusorio scorrere del tempo. L'elevato numero di racconti è tale da non richiedere una descrizione.

Se il totale delle pagine venisse diviso per 88 , si otterrebbe una media di 4.1590909090909091 pagine per racconto.

Ormai, è un dato indiscutibile che la velocità della luce nel vuoto è pari a 299.792.458 m/s. Invece lo è meno il fatto che sono state pubblicate da Urania 88 microstorie di fantascienza. Due numeri, per un totale di 366 pagine.

