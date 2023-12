Gli IZZ sono Tom Galgano alla voce e alle tastiere, John Galgano al basso e alla voce, Paul Bremner alla chitarra, Greg DiMiceli alla batteria e alle percussioni, Brian Coralian, alla batteria e programmazione di percussioni elettroniche. “I Move” è il loro secondo disco e contiene 15 canzoni per quasi 73 minuti di musica ma non si spaventino i prog fan adoratori delle mega suite in quanto i brani sono quasi tutti uniti o separati in maniera abbastanza labile a formare quasi una suite unica.

Il prog proposto dagli IZZ, va subito detto, è piuttosto orecchiabile e di facile presa in quanto sono presenti molte parti "listener friendly" che sconfinano quasi nel pop (affermazione da prendere con le dovute proporzioni del caso dato che parliamo di pop così come lo possiamo trovare in alcuni brani degli Spock's Beard e non certo come lo intendono i Lunapop). La "struttura-canzone" che caratterizza molti brani rende quindi facilmente memorizzabili certi ritornelli la cui linea melodica non è comunque mai banale anche se alle volte di tipico stampo da FM americana. Detto ciò i puristi del prog staranno già storcendo il naso per cui cerco di tranquillizzarli subito assicurandoli che gli IZZ hanno di che soddisfare anche le loro orecchie. Va infatti sottolineato come tra una parte "leggera" e l'altra siano presenti frequenti sezioni strumentali alle volte sinfoniche e molto maestose, alle volte caratterizzate da momenti un po' più frenetici e “schizzati” alla maniera del vecchio Re Cremisi.

Insomma per farla breve, l'alternanza delle componenti pop e prog rappresenta il punto di forza del disco in quanto lo rende estremamente variegato ed adatto a chi il nostro genere preferito lo inizia a masticare (per instradarlo a cose più complesse ed addolcirgli il cammino) ma anche a chi è invece è già piuttosto navigato (per fargli rilassare un po' le orecchie tra un gruppo canterburiano e uno zehul). Sperando che alla fine invece non finisca per scontentare tutte e due le fazioni... in quel caso non prendetevela con me!