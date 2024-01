Contrariamente a quanto fatto con "As Daylight Fades", il primo album live dei Jadis che pescava solo due canzoni dall'allora recente "Somersoult" e attingeva il resto dai primi (e migliori…) CD della band, questo "Alive Outside" presenta invece mezza scaletta tratta da "Understand" lo studio album immediatamente precedente.

Sinceramente i brani contenuti nel suddetto album non mi avevano certo esaltato e le corrispondenti versioni live aggiungono giusto un pizzico di pepe in più ad una zuppa che si lascia mangiare ma di sicuro non esalta le papille gustative. Certo ci si può rifare subito la bocca "azzannando" la traccia quattro, la splendida "Wonderful World" o saltando all'altrettanto bella "Holding Your Breath" ma di certo non si può continuare il pasto in maniera troppo rilassata dal momento che di salto in salto si rischia di incappare nell'indigesta "Batstein" o nell'insensato "dulcis in fundo" rappresentato dalla floydiana "Confortambly Numb", eseguita diligentemente ma alla quale nessuna band riuscirebbe ad aggiungere qualcosa rispetto alla versione originale. Solo per fan irriducibili (e, aggiungerei, di bocca buona, per restare nel campo delle metafore culinarie…).