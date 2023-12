Primo live album per i Jadis, uno dei gruppi di punta del più classico new prog inglese. Il gruppo, capitanato dal capace chitarrista e cantante Gary Chandler, si presenta con la formazione messa su dopo l'abbandono dei grandi Martin Orford e John Jowitt e comprendente Mike Torr alle tastiere e Steve Hunt al basso oltre al drummer Steve Christey.

Il live, successivo al terzo CD in studio della band, "Somersault", include curiosamente solo due estratti da quest'ultimo e si focalizza principalmente sui primi (e decisamente migliori) lavori della band costituendo quindi una sorta di "best of" in versione live. È decisamente un piacere, quindi, poter ascoltare energiche e convincenti versioni live di pezzi splendidi quali "Sleepwalk", "Wonderful World", "In Isolation", o la struggente "More Than Meets The Eye" che vede quale ospite al flauto l'ex Martin Orford.

Il disco rappresenta quindi un buon inizio per chi vuole partire alla scoperta di questa band che ha come punto di forza soprattutto la chitarra del proprio versatile leader, capace di passare con grande bravura da riff energici a dolci arpeggi per finire con assoli in pieno Rothery-style. Se aggiungiamo al tutto arrangiamenti di ottimo gusto e una voce che non fa gridare al miracolo ma ha un piacevole timbro pulito e potente otterremo gli ingredienti che fanno dei Jadis uno dei gruppi di punta nell'affollato panorama del new progressive. Consigliato.