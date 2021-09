Se un bel giorno al bar, sorseggiando un bloody mary, ti dovesse capitare di origliare qualcuno che al tavolo vicino dice “caspita, saresti un soggetto perfetto per un film dei Coen” alla tipella seduta con lui, c’è una buona probabilità che quello sia un coglione pazzesco. È lui: hai incontrato Il Cinefilo. Brutta storia, eh? Ti sudano le mani, il colletto si stringe, fa caldo e il drink è tutto d’un tratto acerbo. Le cose a quel punto sono due: o carichi il tipo di botte, oppure ridi. Rido? Sì, ridi. Ridi e il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo.

Ecco. Lo vedi il voto lì in alto? Lo vedi cosa stai leggendo? Lo vedi dove lo stai leggendo? Lo vedi che hai capito la citazione di Oldboy e l’hai già etichettata come “banale”? Bene: il nuovo Suicide Squad è perfetto per lo stronzo sensibile che sei.