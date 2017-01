Se Post-Nothing era un tuffo nel noise-rock anni ’80 a-là Dinosaur Jr e CelebrationRock ricordava i fasti di band come i Superchunk con il loro nuovo album i Japandroids cercano di imparare solo da loro stessi. E questa volta ci riescono alla grande sfornando a detta di chi scrive il loro capolavoro.

Sono sempre otto canzoni e sotto i 40 minuti, la formula perfetta per un album secondo i Japandroids.

Se i singoli "Near To The Wild Heart Of Life" (linea tratta da Dedalus, romanzo autobiografico di Joyce) e "No Known Drink Or Drug" ci avevano fatto pensare a un Celebration Rock vol.2 il resto delle canzoni dell’album ci mostra il duo di Vancouver in una veste inedita (per quanto questo sia possibile per la loro musica).

"North East South West" è il primo di questi otto brani che ce li presenta in una nuova forma. Una ballata acustica che nel ritornello finale si apre in un anthem sul viaggio, su tutta la strada macinata da questo duo di Vancouver e su tutte le sbornie avute sotto “cieli di fuoco scarlatto”. Bruce Springsteen sarebbe fiero di questa canzone. Le due tracce successive potrebbero essere vista come un’unica, grandiosa dichiarazione di amore. "True Love And A Free Life Of Free Will" è forse il pezzo più romantico scritto da Brian King nella decennale carriera dei Japandroids. Questo pezzo accompagnato da "I’m Sorry (For Not Finding You Sooner)" non è più rivolta come nei due album precedenti a un ideale donna dai tratti indefiniti che ci faceva sbronzare e viaggiare a vuoto, quando Brian King scrive questi brani pensa alla sua nuova ragazza messicana e si sente.

"Arc Of Bar", la traccia più lunga dell’album è di un’epicità tutta nuova per i Japandroids con un synth che accompagna il duo in viaggio in un indefinito paese tra gli USA e il Messico appunto. Sicuramente è la vetta di quest’album.

Il tutto si chiude con "In A Body Like A Grave". Ultima ballata dell’album, di fronte a tutte le difficoltà della vita questo pezzo è un accorato appello a non perdersi d’animo e a essere sempre felici. O almeno provarci.

