The Concerts in China è uno di quei dischi che non hanno mai messo tutti d’accordo. Troppo costruito per essere un live canonico, troppo carico di significati extra-musicali per essere ascoltato con leggerezza. Eppure, è uno di quei lavori che continuo a difendere senza troppe esitazioni.

È vero: non è un live “puro”. I concerti cinesi di Jarre furono tecnicamente complicati e il disco che ne è uscito è in parte rielaborato in studio. Ma Jarre non ha mai nascosto questo aspetto, né ha mai cercato di vendere spontaneità dove non ce n’era. The Concerts in China è un live pensato, mediato, controllato, e funziona proprio perché accetta fino in fondo questa natura.

Il contesto è noto: una Cina che si affaccia timidamente all’Occidente, una musica elettronica priva di testi e quindi percepita come “neutra”, la possibilità di un’apertura culturale senza scosse. Tutto questo pesa sull’album, ma non lo svuota. Anzi, gli dà una tensione particolare, un senso di estraneità che si riflette anche nella musica.

La scaletta è significativa. Oxygène viene suonato durante i concerti, ma resta fuori dal disco, che si concentra invece su Équinoxe e soprattutto su Magnetic Fields, lasciando spazio a variazioni, allungamenti e momenti meno rigidi rispetto alle versioni in studio. È una scelta che rende il disco meno celebrativo e più coerente.

I brani nuovi sono tra le cose migliori del progetto. Arpégiateur è un pezzo che spacca il sequencer, diretto e ipnotico, mentre Orient Express e Souvenir of China aggiungono movimento e malinconia senza appesantire il flusso. Anche Fishing Junks at Sunset, con l’orchestra di Pechino, evita l’effetto cartolina e resta sorprendentemente sobria. Nel complesso, nonostante la durata, il disco scorre con naturalezza, grazie a un lavoro attento sulle transizioni e sull’atmosfera. Non è un album che punta sull’impatto immediato, ma su una costruzione lenta e continua.

The Concerts in China resta un disco discusso, e probabilmente continuerà a esserlo.

Album controverso per me capolavoro.