Pressoché perfetta quest'innovativa opera documentaria sul nuotatore Jean Taris, restaurata nel 2017 e prima esperienza sonora di Jean Vigo, commissionatagli da parte della Major GFFA (Gaumont, Franco-Film e Aubert) da poco formatasi.

Non molto considerato dagli esegeti di Vigo questo è un filmato didascalico decisamente all'avanguardia per i tempi, rispetto a stile e tecniche di ripresa, praticamente un artistico tutor di dieci minuti, ironico e divertente, a tratti anche osé, sulle varie forme natatorie interpretate dal campione francese ed in cui l'accuratezza ed audacia delle immagini anticipano, specialmente in quelle sott'acqua, quel glorioso Atalante di lì a poco a venire.